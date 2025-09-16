Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачена для українців поважного віку в кількох напрямах та на різних вакансіях.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все більш актуальною, тому роботодавці пропонують вакансії для людей поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується робота на посаду штабелювальника металу, яка оплачується зарплатою у розмірі від 20 000 – 23 000 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Вимоги до кандидата:

Вміння працювати в команді та дотримуватись технологічних процесів.

Відповідальність, уважність та бажання навчатися.

Обов'язки на посаді:

Виконання робіт з переміщення металевих матеріалів за допомогою спеціалізованої техніки.

Ведення обліку та контроль за прийманням та видачею матеріалів.

Забезпечення правильного зберігання металевих конструкцій та виробів.

Дотримання правил техніки безпеки та внутрішніх стандартів компанії.

Також робота для пенсіонерів у Дніпрі знайдеться на посаду автоелектрика, яка оплачується зарплатою у розмірі 22 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата:

базові знання електрики;

знання будови автомобіля та його електронних систем;

вміння працювати з паяльником і мультиметром, читати електросхеми;

самоорганізованість, відповідальність, уважність;

розглядаємо студентів і випускників навчальних закладів профільних спеціальностей без досвіду роботи.

Обов'язки на посаді:

діагностика, пошук та усунення несправності в роботі електричної частини навантажувачів;

ремонт електроустаткування, генераторів, стартерів, заміна датчиків;

виявлення та усунення дефектів, несправностей у процесі регулювання та випробування агрегатів, вузлів та приладів.

