Работа для пенсионеров в Днепре становится все более актуальной, поэтому работодатели предлагают вакансии для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.
Предлагается работа на должность штабелировщика металла, оплачиваемая зарплатой в размере от 20 000 – 23 000 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.
Требования к кандидату:
- Умение работать в команде и соблюдать технологические процессы.
- Ответственность, внимательность и желание обучаться.
Обязанности в должности:
- Выполнение работ по перемещению металлических материалов с помощью специализированной техники.
- Ведение учета и контроль за приемкой и выдачей материалов.
- Обеспечение правильного хранения металлических конструкций и изделий.
- Соблюдение правил техники безопасности и внутренних стандартов компании.
Также работа для пенсионеров в Днепре найдется на должность автоэлектрика, оплачиваемого зарплатой в размере 22 тысяч гривен.
Требования к кандидату:
- базовые знания электричества;
- знание устройства автомобиля и его электронных систем;
- умение трудиться с паяльником и мультиметром, читать электросхемы;
самоорганизованность, ответственность, внимательность;
- рассматриваем студентов и выпускников учебных заведений профильных специальностей без опыта.
Обязанности в должности:
- диагностика, поиск и устранение неисправности в деятельности электрической части погрузчиков;
- ремонт электрооборудования, генераторов, стартеров, замена датчиков;
- выявление и устранение дефектов, неисправностей при регулировании и испытании агрегатов, узлов и приборов.
