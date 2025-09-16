Работа для пенсионеров в Днепре предусмотрена для украинцев почтенного возраста в нескольких направлениях и на разных вакансиях.

Работа для пенсионеров в Днепре становится все более актуальной, поэтому работодатели предлагают вакансии для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Предлагается работа на должность штабелировщика металла, оплачиваемая зарплатой в размере от 20 000 – 23 000 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Требования к кандидату:

Умение работать в команде и соблюдать технологические процессы.

Ответственность, внимательность и желание обучаться.

Обязанности в должности:

Выполнение работ по перемещению металлических материалов с помощью специализированной техники.

Ведение учета и контроль за приемкой и выдачей материалов.

Обеспечение правильного хранения металлических конструкций и изделий.

Соблюдение правил техники безопасности и внутренних стандартов компании.

Также работа для пенсионеров в Днепре найдется на должность автоэлектрика, оплачиваемого зарплатой в размере 22 тысяч гривен.

Требования к кандидату:

базовые знания электричества;

знание устройства автомобиля и его электронных систем;

умение трудиться с паяльником и мультиметром, читать электросхемы;

самоорганизованность, ответственность, внимательность;

самоорганизованность, ответственность, внимательность; рассматриваем студентов и выпускников учебных заведений профильных специальностей без опыта.

Обязанности в должности:

диагностика, поиск и устранение неисправности в деятельности электрической части погрузчиков;

ремонт электрооборудования, генераторов, стартеров, замена датчиков;

выявление и устранение дефектов, неисправностей при регулировании и испытании агрегатов, узлов и приборов.

