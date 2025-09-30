Пасажири повинні враховувати оновлення, адже подорожчання проїзду в Київській області вже набрало чинності та діє офіційно.

Подорожчання проїзду в Київській області стало офіційним і торкнулося всіх маршрутів після тривалого періоду стабільних тарифів, повідомляє Politeka.

Обухівська громада через власну сторінку у Facebook повідомляє мешканців про актуальні зміни, наголошуючи на необхідності враховувати нові розцінки при щоденному плануванні поїздок.

Причиною підвищення стала трирічна незмінність тарифів із травня 2022 року на тлі значного зростання витрат перевізників. Заробітні плати водіїв зросли більш ніж утричі, мінімальна оплата праці майже подвоїлася, ціни на дизельне пальне піднялися на 126%, мастильні матеріали – утричі.

Значно зросла вартість запасних частин і комплектуючих – на 159–194%, страхових внесків – на 272%, а обслуговування транспортних засобів подорожчало на 168–210%. Частина ремонтних робіт стала у два рази дорожчою.

Згідно з методикою Міністерства транспорту 2009 року, коригування тарифів обов’язкове при зростанні цін на пальне більше ніж на 10% або суттєвих змінах витрат перевізників. Тому Обухівська міська рада ухвалила рішення №525 від 21 серпня 2025 року, затвердивши нові розцінки.

Тепер поїздка маршрутом №1 (ТЗСМ – Лікарня) коштує 18 гривень, так само як і на маршрутах №2 (Лікарня – Яблуневий) та №4 (Ленди – Яблуневий – Піщана). Маршрути №5 (Автостанція – Піщана) та №7 (Піщана – Лукавиця) обійдуться у 14 грн, а поїздка маршрутом №6 (Лікарня – Піщана) – у 13 гривень.

До переліку також увійшли маршрути №8 (Блакитівка – Піщана), №9 (8 Листопада – Піщана), №10 (Польок – Піщана), №11 (Яровівська – Лікарня), №12 (Соборна – Лікарня) та №14 (Жеваги – Піщана). Пасажири повинні враховувати оновлення, адже подорожчання проїзду в Київській області вже набрало чинності та діє офіційно.

