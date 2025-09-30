Пассажиры должны учитывать обновление, ведь подорожание проезда в Киевской области уже вступило в силу и действует официально.

Подорожание проезда в Киевской области стало официальным и затронуло все маршруты после длительного периода стабильных тарифов, сообщает Politeka.

Обуховское общество через собственную страницу в Facebook сообщает жителям об актуальных изменениях, отмечая необходимость учитывать новые расценки при ежедневном планировании поездок.

Причиной повышения стала трехлетняя неизменность тарифов с мая 2022 на фоне значительного роста расходов перевозчиков. Заработные платы водителей выросли более чем в три раза, минимальная оплата труда почти удвоилась, цены на дизельное топливо поднялись на 126%, смазочные материалы – втрое.

Значительно увеличилась стоимость запасных частей и комплектующих – на 159–194%, страховых взносов – на 272%, а обслуживание транспортных средств подорожало на 168–210%. Часть ремонтных работ стала в два раза дороже.

Согласно методике Министерства транспорта 2009 года, корректировка тарифов обязательна при росте цен на топливо более чем на 10% или существенных изменениях расходов перевозчиков. Поэтому Обуховский городской совет принял решение №525 от 21 августа 2025 года, утвердив новые расценки.

Теперь поездка по маршруту №1 (ТОСМ – Больница) стоит 18 гривен, так же как и на маршрутах №2 (Больница – Яблоневый) и №4 (Ленды – Яблоневый – Песчаная). Маршруты №5 (Автостанция – Песчаная) и №7 (Песчаная – Лукавица) обойдутся в 14 грн, а поездка по маршруту №6 (Больница – Песчаная) – в 13 гривен.

В перечень также вошли маршруты №8 (Блакитовка – Песчаная), №9 (8 Ноября – Песчаная), №10 (Польок – Песчаная), №11 (Ярововская – Больница), №12 (Соборная – Больница) и №14 (Жеваги – Песчаная). Пассажиры должны учитывать обновление, ведь подорожание проезда в Киевской области уже вступило в силу и действует официально.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.