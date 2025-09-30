Обмеження руху транспорту в Черкасах ввели майже на два місяці, повідомляє Politeka.

З вересня і до 31 жовтня на вулиці Новопречистенська перекрили ділянку між провулком Клименківським та вулицею Надпільною.

Обмеження руху транспорту в Черкасах торкнулося всіх жителів, які користуються цією частиною дороги. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Про нього на початку вересня повідомив міський голова.

Він зазначив, що обмеження руху транспорту в Черкасах зумовлене необхідністю провести ремонтні роботи, пов’язані із заміною теплової мережі.

Ремонтні роботи вже стартували і триватимуть до кінця жовтня. Цей період визначений як найбільш зручний для проведення заміни труб, адже із настанням холодів тепломережа повинна працювати безперебійно.

авто

Представники влади запевняють, що всі роботи планують виконати у встановлені терміни. Місцевих мешканців просять увійти в становище та враховувати дану інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, яку роботу пропонують для літніх людей у нашому регіоні. Пропозиції є у сфері прибирання, клієнтського сервісу і охорони.

На деяких посадах роботодавці готові платити пенсіонерам від 20 500 гривень у місяць, тож це гарний шанс гарно підзаробити і при цьому залишатися соціально активним.

Детальніше про те, де пропонують такі зарплати, читайте у нашій статті за посиланням. Там же є й інші цікаві пропозиції, тож кожен знайте те, що йому до душі.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни