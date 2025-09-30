Жителі Черкас змушені зіштовхнутися з тимчасовими незручностями через обмеження руху транспорту в місті.

Обмеження руху транспорту в Черкасах ввели майже на два місяці, повідомляє Politeka.

З вересня і до 31 жовтня на вулиці Новопречистенська перекрили ділянку між провулком Клименківським та вулицею Надпільною.

Обмеження руху транспорту в Черкасах торкнулося всіх жителів, які користуються цією частиною дороги. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Про нього на початку вересня повідомив міський голова.

Він зазначив, що обмеження руху транспорту в Черкасах зумовлене необхідністю провести ремонтні роботи, пов’язані із заміною теплової мережі.

Ремонтні роботи вже стартували і триватимуть до кінця жовтня. Цей період визначений як найбільш зручний для проведення заміни труб, адже із настанням холодів тепломережа повинна працювати безперебійно.

Представники влади запевняють, що всі роботи планують виконати у встановлені терміни. Місцевих мешканців просять увійти в становище та враховувати дану інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, яку роботу пропонують для літніх людей у нашому регіоні. Пропозиції є у сфері прибирання, клієнтського сервісу і охорони.

На деяких посадах роботодавці готові платити пенсіонерам від 20 500 гривень у місяць, тож це гарний шанс гарно підзаробити і при цьому залишатися соціально активним.

Детальніше про те, де пропонують такі зарплати, читайте у нашій статті за посиланням. Там же є й інші цікаві пропозиції, тож кожен знайте те, що йому до душі.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни