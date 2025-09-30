Енергетики попереджають, що з 1 по 3 жовтня 2025 року в Харківській області знову доведеться застосовувати графіки відключення світла.

У Харківській області на перші дні жовтня 2025 року – з 1 по 3 число – обленерго оголосило про нові локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Ці обмеження будуть повʼязані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт в електромережах, що мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та запобігти аваріям у майбутньому.

Планові знеструмлення триватимуть приблизно від 7 до 8 годин на добу, пише Politeka.

Зокрема енергетики попереджають, що в середу, 1 жовтня 2025 року, графіки відключення світла в Харківській області торкнуться Близнюківської селищної територіальної громади. Орієнтовно з 9:00 до 16:00 в селищі Близнюки без електроенергії залишаться мешканці будинків по вулицях Сонячна, Затишна, Мисливська, Єдності, Захисників України.

На четвер і пʼятницю, 2-3 жовтня, графіки відключення світла оголошено в межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області – вони діятимуть із 9:00 до 17:00.

За даними енергетиків, у четвер без електроенергії тимчасово залишаться мешкнанці селища Санжари, які проживають по вул. Травнева – повний список адрес можна знайти на сайті громади.

А у пʼятницю, 3 числа, обмеження торкнуться одразу трьох населених пунктів:

м. Люботин (вул. Заводська, 17);

Санжари (вулиця Травнева);

Караван (вул. Заводська).

