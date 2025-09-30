Энергетики предупреждают, что с 1 по 3 октября 2025 года в Харьковской области снова придется применять графики отключения света.

В Харьковской области на первые дни октября 2025 года – с 1 по 3 число – облэнерго объявило о новых локальных графиках отключения света, сообщает Politeka.

Эти ограничения будут связаны с проведением ремонтных и профилактических работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и предотвратить аварии в будущем.

Плановые обесточения будут продолжаться от 7 до 8 часов в сутки, пишет Politeka.

В частности, энергетики предупреждают, что в среду, 1 октября 2025 года, графики отключения света в Харьковской области коснутся Близнюковской поселковой территориальной общины. Ориентировочно с 9:00 до 16:00 в поселке Близнюки без электроэнергии останутся жильцы домов по улицам Солнечная, Уютная, Охотничья, Единства, Защитников Украины.

На четверг и пятницу, 2-3 октября, графики отключения света объявлены в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области - они будут действовать с 9:00 до 17:00.

По данным энергетиков, в четверг без электроэнергии временно останутся жители поселка Санжары, проживающие по ул. Майская – полный список адресов можно найти на сайте общины.

А в пятницу, 3 числа, ограничения коснутся сразу трех населенных пунктов:

г. Люботин (ул. Заводская, 17);

Санжары (улица Майская);

Караван (ул. Заводская).

