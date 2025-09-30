AT "ДТЕК Одеські Електромережі" попереджає про нові графіки відключення світла в області на 1 та 2 жовтня 2025 року.

У межах Одеської області на початку жовтня 2025 – 1 та 2 числа – знову будуть застсовуватися локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Енергетики попереджають, що на території Чорноморської міської громади в Одеській області графіки відключення світла діятимуть у середу, 1 жовтня, в таких населених пунтах:

із 8:00 до 18:00 у селищі Олександрівка (вул. Грецька, Затишна, Кооперативна, Лиманська, Набережна, Озерна, Перемоги, Світла, Сільськогосподарська, Судноремонтна, Успішна, Центральна, Шевченка та низка провулків);

із 9:00 до 17:00 у селі Бурлача Балка (вул. Виноградна, Інститутська, Північна, Приморська, Радісна, Садова, Сонячна, Степова, Шевченка, Центральна, Шкільна та ін.).

Крім того, в середу планове знеструмлення також відбудеться із 8:00 до 18:00 у с. Армашівка, пише Politeka.

На території Слобідської селищної громади в Одеській області графіки відключення світла будуть застосовувати 1 та 2 жовтня в с. Мала Слобідка для будинків по вул. Грушева.

Також у четвер без електроенергії з 8:00 до 20:00 залишаться мешканці міста Балта, які проживають на вулицях Виноградна, Вишнева, Героїв України, Госпітальєрів, Любомира Гузара, Жуковського, Коцюбинського, Лісна, Любомирська, Магдебурзька, Незаписенка Віталія, Поштова, Садова, Сенянська, Сковороди, Ніла Хасевича, Семена Цванга, Ялтинська.

ДТЕК також попереджає про планові знеструмлення та територіх Зеленогірської громади. Там у середу з 8:00 до 14:00 та в четвер із 14:00 до 20:00 без електроенергії залишаться деякі мешканці Солтанівки та Зеленогірського.

