AT "ДТЭК Одесские Электросети" предупреждает о новых графиках отключения света в области на 1 и 2 октября 2025 года.

В пределах Одесской области в начале октября 2025 – 1 и 2 числа – снова будут применяться локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Энергетики предупреждают, что на территории Черноморской городской общины в Одесской области графики отключения света будут действовать в среду, 1 октября, в таких населенных пунктах:

с 8:00 до 18:00 в поселке Александровка (ул. Греческая, Уютная, Кооперативная, Лиманская, Набережная, Озерная, Победы, Светлая, Сельскохозяйственная, Судоремонтная, Успешная, Центральная, Шевченко и ряд переулков);

с 9:00 до 17:00 в селе Бурлачая Балка (ул. Виноградная, Институтская, Северная, Приморская, Радостная, Садовая, Солнечная, Степная, Шевченко, Центральная, Школьная и др.).

Кроме того, в среду плановое обесточивание также состоится с 8.00 до 18.00 в с. Армашевка, пишет Politeka.

На территории Слободской поселковой общины в Одесской области графики отключения света будут применяться 1 и 2 октября в с. Малая Слободка для домов по ул. Грушевая.

Также в четверг без электроэнергии с 8:00 до 20:00 останутся жители города Балта, проживающие на улицах Виноградная, Вишневая, Героев Украины, Госпитальеров, Любомира Гузара, Жуковского, Коцюбинского, Лесная, Любомирская, Магдебургская, Незаписенко Виталия, Почтовая, Садовая, Сковороды, Сенянская, Нила, Хасевича, Семена Цванга, Ялтинская.

ДТЭК также предупреждает о плановых обесточениях и территорий Зеленогорской общины. Там в среду с 8:00 до 14:00 и в четверг с 14:00 до 20:00 без электроэнергии останутся некоторые жители Солтановки и Зеленогорского.

