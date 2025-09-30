Графік відключення газу в жовтні 2025 у Вінницькій області створить певні незручності для жителів регіону.

Графік відключення газу в жовтні 2025 у Вінницькій області включає заплановані роботи з технічного обслуговування систем газопостачання, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті постачальника, працівники місцевої філії "Газмережі", графік відключення газу в жовтні 2025 у Вінницькій області, перш за все, охоплює різні райони Вінниці.

Незручності для жителів облцентру доведеться терпіти в різні дати: 1.10 - Лялі Ратушної, 79, Архітектора Артинова, 45, 47, 67, 73, Князів Коріатовичів, 37, 68, 70, Болгарська, 15, 34.

2.10 - Лялі Ратушної, 126, Барвиста, 79, 144, Князів Коріатовичів, 58, 60. 3.10 - Б. Хмельницького, 10, 11, 12, 14, 40, Князів Коріатовичів, 99, 117, 121, 125, Данила Галицького, 64.

6.10 - Б. Хмельницького, 4, 5, 20, 26, 34, Князів Коріатовичів, 65, 80, 82, 84. 7.10 - Брацлавська, 8, 13, 25, 26, 28, 32, 44, 45, 101, 113. 8.10 - Князів Коріатовичів, 15, 19, 21, 32, 39, 42, 46, 50, І. Костецького, 15, Академіка Буняковського, 12, А. Листопада, 11.

9.10 - Брацлавська, 46, 48, 53, 81, 93. 10.10 - Князів Коріатовичів, 56, 96, Бузький узвіз, 3, 29, Академіка Янгеля, 22, 25, 27, 62, 66, 89. 14.10 - Київська, 7, 32, Академіка Янгеля, 36, 51, А. Кримського, 24, Келецька, 2, 19, Академіка Заболотного, 34, Б. Претвича, 3, 24.

Окрім облцентру, графік відключення газу в жовтні 2025 у Вінницькій області стосуватиметься й Могилів-Подільського:

З 1.10 до 3.10 обмеження діятимуть на проспекті Незалежності, 307. 10.10 - на 8-го Березня, 14, 6. А з 13.10 до 14.10 - проспект Незалежності, 103 А.

Усі роботи в зазаначених містах проводяться з 09:00 до 17:00.

