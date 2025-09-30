Харківська філія "Газмережі" попередила про графіки відключення природного газу в області на початок жовтня – з 1 по 8 число, повідомляє Politeka.
На період відключень мешканців вказаних будинків закликають перекрити крани перед газовими приладами, аби уникнути небезпечних ситуацій.
Зокрема повідомляється, що в середу, 1 жовтня, фахівці проводитимуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Новобаварському районі Харкова, пише Politeka. Через це протягом дня тимчасово без блакитного палива залишаться мешканці будинків по вулиці Дмитрівська: 19, 19/2, 19-А.
Спеціалісти Дергачівського УЕГГ в Харківській області попереджають про роботи з технічного обслуговування внітрішньобудинкових газових мереж в місті Богодухів, через які в різні дні за різними адресами з 8:00 до 17:00 буде припинено газопостачання:
- 1 жовтня – вул. Дмитра Чернієнка, 7, Покровська, 2;
- 2 – Генерала Нікітіна, 1;
- 7 – Ярослава Мудрого, 12, 20;
- 8 – пров. Ринковий, 1.
Крім того, в четвер, 2 числа, без блакитного палива тимчасово залишаться мешканці будинку в с. Мусійки по вул. Олени Пчілки, 1.
Також спеціалісти оголосили про тривале відключення газопостачання з 30.09 аж до 07.10 в населених пунктах Санжари та Манченки – повний список адрес, яких торкнуться ці обмеженя можна знайти на сайті постачальника.
Останні новини України:
