У Харківській області в період із 1 по 8 жовтня 2025 року відбуватимуться планові відключення газу в будинках.

Харківська філія "Газмережі" попередила про графіки відключення природного газу в області на початок жовтня – з 1 по 8 число, повідомляє Politeka.

На період відключень мешканців вказаних будинків закликають перекрити крани перед газовими приладами, аби уникнути небезпечних ситуацій.

Зокрема повідомляється, що в середу, 1 жовтня, фахівці проводитимуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Новобаварському районі Харкова, пише Politeka. Через це протягом дня тимчасово без блакитного палива залишаться мешканці будинків по вулиці Дмитрівська: 19, 19/2, 19-А.

Спеціалісти Дергачівського УЕГГ в Харківській області попереджають про роботи з технічного обслуговування внітрішньобудинкових газових мереж в місті Богодухів, через які в різні дні за різними адресами з 8:00 до 17:00 буде припинено газопостачання:

1 жовтня – вул. Дмитра Чернієнка, 7, Покровська, 2;

2 – Генерала Нікітіна, 1;

7 – Ярослава Мудрого, 12, 20;

8 – пров. Ринковий, 1.

Крім того, в четвер, 2 числа, без блакитного палива тимчасово залишаться мешканці будинку в с. Мусійки по вул. Олени Пчілки, 1.

Також спеціалісти оголосили про тривале відключення газопостачання з 30.09 аж до 07.10 в населених пунктах Санжари та Манченки – повний список адрес, яких торкнуться ці обмеженя можна знайти на сайті постачальника.

