В Харьковской области в период с 1 по 8 октября 2025 года будут проходить плановые отключения газа в домах.

Харьковский филиал "Газсети" предупредил о графиках отключения природного газа в области на начало октября – с 1 по 8 число, сообщает Politeka.

На период отключений жильцов указанных домов призывают перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание опасных ситуаций.

В частности, сообщается, что в среду, 1 октября, специалисты будут проводить работы по подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду в Новобаварском районе Харькова, пишет Politeka. Поэтому в течение дня временно без голубого топлива останутся жители домов по улице Дмитровская: 19, 19/2, 19-А.

Специалисты Дергачевского УЭГХ в Харьковской области предупреждают о работах по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей в городе Богодухов, из-за которых в разные дни по разным адресам с 8:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение:

1 октября – ул. Дмитрия Черниенко, 7, Покровская, 2;

2 – Генерала Никитина, 1;

7 – Ярослава Мудрого, 12, 20;

8 – пер. Рыночный, 1.

Кроме того, в четверг, 2 числа, без голубого топлива временно останутся жильцы дома в с. Мусийки по ул. Елены Пчелки, 1.

Также специалисты объявили о длительном отключении газоснабжения с 30.09 аж до 07.10 в населенных пунктах Санжары и Манченко – полный список адресов, которых коснутся эти ограниченя, можно найти на сайте поставщика.

