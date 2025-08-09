Дефицит продуктов в Киевской области и других регионах Украины может усугубиться из-за подорожания молочного сырья, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет AgroReview.

Эксперты предупреждают о вероятном повышении цен на молоко во второй половине лета. Главными причинами роста называют дефицит сырья и активизацию экспорта в ЕС.

Украинские молочные предприятия получили расширенный доступ к европейскому рынку и существенно увеличили поставки продукции за границу. Из-за этого на внутреннем рынке возникла определенная нехватка сырья. Молокоперерабатывающие компании вынуждены искать более выгодные варианты закупки, ведь конкуренция за ресурсы выросла. Параллельно растет спрос на биржевую молочную продукцию, особенно сливочное масло, еще больше давит на закупочные цены.

Аналитики рынка полагают, что уже в ближайшие недели стоимость молока на полках может возрасти. Прогноз связывается с общей тенденцией к росту расценок на мировых рынках. Если ситуация со снабжением не изменится, молоко для украинцев подорожает.

По состоянию на 14 июля средняя стоимость молока «Яготинское 2,6%» в бутылке 900 мл составила 59,39 грн, что почти на 5 грн больше, чем в июне. В сетях наблюдаются следующие цены:

Megamarket - 64,50 грн,

Ашан — 56,30,

Метро — 58,76,

Новус — 57,99.

Молоко «Простонаше 1%» сейчас стоит в среднем 53,56 грн. В Metro – 49,82, в Megamarket – 57,30. Это свидетельствует о неравномерном повышении стоимости в пределах отдельных позиций, однако аналитики отмечают, что дальше может вырасти целый сегмент.

Дефицит продуктов в Киевской области, обусловленный уменьшением объемов поставок сырья, вероятно повлияет на дальнейшее формирование цен в розничной торговле, особенно в условиях повышенного спроса на продукцию в летний период.

