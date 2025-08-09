Обленерго попередило, які графіки відключення світла діятимуть у межах Чернігівської області з 11 по 17 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.
У межах Коропівської територіальної громади в Чернігівській області графіки відключення світла на наступному тижні будуть застосовуватися протягом чотирьох днів, із понеділка по четвер, приблизно з 8:00 до 19:00.
У звʼязку з ремонтними роботами в електромережах буде запроваджено такі часткові знеструмлення:
- 11 серпня – в населених пунктах Борисове, Вільне, Короп, Краснопілля, Тарасівка, Шибалинів, Лиса Гора, Лукнів, Городище, Придеснянське;
- 12 – Дрібці, Поліське, Краснопілля;
- 13 – Краснопілля, Вишеньки, Атюша, Лубенець, Пуста Гребля, Рубанників;
- 14 – Короп, Лиса Гора, Лукнів, Городище, Придеснянське.
Крім того, протягом наступного тижня планові знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, відбудуться також у межах Остерської міської територіальної громади в Чернігівській області, пише Politeka.
У вівторок, 12 серпня, з 9:00 до 18:00 без електроенергії залишаться деякі мешканці міста Остер по вулицях Грановського, Героїв 66-ї бригади, Левка Лук'яненка, Ярослава Мудрого.
У середу, 13 числа, графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах:
- Жуківщина (вулиці Лісова, Набережна, Центральна);
- Кошани (вул. Козацька, Лесі Українки, Миру, Польова, Садова, Франка, Центральна, Червонопартизанська, Шкілька, провулки Квітневий, Лісовий, Шкільний);
- Крені (вулиця Івана Франка);
- Остер (Тарасівська);
- Романьки (Зелена, Миру, Молодіжна, Польова).
