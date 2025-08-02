Протягом тижня з 4 по 10 серпня 2025 року на території Чернігівської області діятимуть місцеві графіки відключення світла.

Спеціалісти обленерго попередили, коли та де саме в Чернігівській області з 4 по 10 серпня будуть застосовуватися графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в межах Остерської міської територіальної громади в Чернігівській області планові знеструмлення відбудуться у вівторок і четвер, 5 та 7 серпня 2025 року.

У вівторок з 9:00 до 18:30 у звʼязку з ремонтом на повітряній лінії електропередачі без електроенергії залишиться частина мешканців села Туманська Гута по вулицях Бережківська та Лісова.

У четвер графіки відключення світла, повʼязані з виконанням робіт у системах або вузлах обліку електричної енергії, діятимуть із 9:00 до 18:00 у місті Остер (по вул. Будівельників, 11) та в селі Бірки (вул. Поліська 10А), повідомляє Politeka.

Також протягом наступного тижня графіки відключення світла будуть застосовуватися в межах Коропської громади в Чернігівській області у звʼязку з виконанням робіт по реконструкції або модернізації електричних мереж.

Обмеження там діятимуть з 4 по 7 серпня орієнтовно з 8:00 до 19:00 та частково торкнуться таких населених пунктів: Атюша, Лубенець, Пуста Гребля, Рубанників, Нехаївка, Нориця, Рижки, Борисове, Вільне, Короп, Краснопілля, Тарасівка, Лукнів, Жернівка, Зайцеве, Риботин, Поліське.

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