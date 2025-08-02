В течение недели с 4 по 10 августа 2025 года на территории Черниговской области будут действовать местные графики отключения света.

Специалисты облэнерго предупредили, когда и где именно в Черниговской области с 4 по 10 августа будут применяться графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в пределах Остерской городской территориальной общины в Черниговской области плановые обесточения состоятся во вторник и четверг, 5 и 7 августа 2025 года.

Во вторник с 9.00 до 18.30 в связи с ремонтом на воздушной линии электропередачи без электроэнергии останется часть жителей села Туманская Гута по улицам Бережковская и Лесная.

В четверг графики отключения света, связанные с выполнением работ в системах или узлах учета электрической энергии, будут действовать с 9:00 до 18:00 в городе Остер (по ул. Строителей, 11) и в селе Бирки (ул. Полесская 10А), сообщает Politeka.

Также в течение следующей недели графики отключения света будут применяться в пределах Коропской общины в Черниговской области в связи с выполнением работ по реконструкции или модернизации электрических сетей.

Ограничения там будут действовать с 4 по 7 августа ориентировочно с 8:00 до 19:00 и частично коснутся таких населенных пунктов: Атюша, Лубенец, Пустая Гребля, Рубанников, Нехаевка, Норица, Рыжки, Борисово, Вольное, Короп, Краснополье, Тарасовка, Лукнов, Жерновка, Зайцево, Риботин, Полесское.

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