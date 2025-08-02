У ДТЕК попередили, де в Київській області протягом наступного тижня, з 4 по 10 серпня 2025 року, діятимуть графіки відключення світла.

У Київській області в період із 4 по 10 серпня 2025 року знову будуть застосовуватися місцеві графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У місті Кагарлик Київської області графіки відключення світла будуть діяти з 8:30 до 19:30 протягом двох днів:

4 серпня – по вул. Богдана Хмельницького, Дашенка, Зарічній, Кільцевій, Коцюбинського, Ростислава Ткаченка, Черкаській, Шевченка, Миронівській;

5 – вул. Архітекторів, Будівельників, Гаркуші, Героїв Крут, Гоголя, Грушевського, Демиденка, Джерельній, Єдності, Журавлиній, Одеській, Перспективній, Сергієнка, Січових Стрільців, Ставʼянка, Степовій, Столичній, Карпа Трохименка, Челюскіна, Щасливій, Юності.

Також 5 серпня планові знеструмлення відбудуться в межах Рокитнянської селищної громади – з 8:30 до 18:30 в населених пунктах Бирюки (по вулиці Шкільній) та Пугачівка (вулиця Соборна), пише Politeka.

Крім того, у вівторок графіки відключення світла також будуть діяти на території Бородянської громади. З 8:30 до 16:30 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці Бородянки (Велика, Михайлівська, Центральна) та села Шибене (Кооперативна, Лісова, пров. Лісовий).

На території Баришівської громади в Київській області в вівторок також діятимуть обмеження електропостачання, повʼязані з профілактичними роботами в електромережах. Вони зачеплять частину мешканців населених пунктів Баришівка, Устинкова Гребля, Пасічна, Селичівка, Волошинівка, Хлопків, Шовкове, Березань, Борщів, Коржі.

Додаткову інформацію щодо знеструмлень на період із 4 по 10 число ДТЕК оголосить пізніше.

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