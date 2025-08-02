В ДТЭК предупредили, где в Киевской области в течение следующей недели, с 4 по 10 августа 2025 года, будут действовать графики отключения света.

В Киевской области в период с 4 по 10 августа 2025 года снова будут применяться местные графики отключения света, сообщает Politeka.

В городе Кагарлык Киевской области графики отключения света будут действовать с 8:30 до 19:30 в течение двух дней:

4 августа – по ул. Богдана Хмельницкого, Дашенко, Заречной, Кольцевой, Коцюбинского, Ростислава Ткаченко, Черкасской, Шевченко, Мироновской;

5 – ул. Архитекторов, Строителей, Гаркуши, Героев Крут, Гоголя, Грушевского, Демиденко, Родниковой, Единства, Журавлиной, Одесской, Перспективной, Сергиенко, Сечевых Стрельцов, Ставянка, Степной, Столичной, Карпа Трохименко, Челюскина, Счастливой, Юности.

Также 5 августа плановые обесточения состоятся в пределах Рокитнянской поселковой общины - с 8:30 до 18:30 в населенных пунктах Бирюки (по улице Школьной) и Пугачевка (улица Соборная), пишет Politeka.

Кроме того, во вторник графики отключения света также будут действовать на территории Бородянской общины. С 8:30 до 16:30 без электроэнергии временно останутся жители Бородянки (Великая, Михайловская, Центральная) и села Шибено (Кооперативная, Лесная, пер. Лесной).

На территории Барышевской общины в Киевской области во вторник также будут действовать ограничения электроснабжения, связанные с профилактическими работами в электросетях. Они коснутся части жителей населенных пунктов Барышевка, Устинкова Гребля, Пасечная, Селичевка, Волошиновка, Хлопков, Шелково, Березань, Борщев, Коржи.

Дополнительную информацию об обесточивании на период с 4 по 10 число ДТЭК объявит позже.

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