Новий графік руху транспорту в Київській області почав діяти з 1 серпня, повідомляє Politeka.

Як інформує "Біла Церква - Телеканал Крокус" на своїй сторінці в Telegram, з 1 серпня на мешканців регіону чекають помітні зміни в системі міжміських перевезень.

В повідомленні зазначено, що Міністерство інфраструктури впроваджує чіткі правила посадки пасажирів. Тепер сісти в маршрутку зі столиці до Білої Церкви можна буде лише в конкретно визначених місцях.

Новий графік руху транспорту в Київській області ввели саме через це. Тож поїздки на даному маршруті відтепер здійснюються за оновленими правилами. Посадка пасажирів у столиці дозволятиметься тільки на двох офіційних автостанціях.

Тож новий графік руху транспорту в Київській області передбачає виключення кількох столичних зупинок із діючих маршрутів. Натомість залишаться лише ті, які мають офіційний статус.

Першим і головним місцем посадки стане автостанція «Київ». Вона розташована за адресою Симона Петлюри, 32. Це фактично біля Центрального залізничного вокзалу. Маршрутки за напрямом Біла Церква відправлятимуться звідси з 07:00 до 21:30, із платформи №51.

Другим варіантом для посадки стане автостанція «Автовокзал Київ». Її адреса: проспект Науки, 1. Там відправлення здійснюватимуться з платформи №17. Розклад тут аналогічний: з 07:00 до 21:30.

Згідно з попередніми анонсами, оновлення перевезень згодом матиме ще кілька напрямків. По-перше, йдеться про поступову ліквідацію нелегальних зупинок.

По-друге, має бути запроваджено контроль за дотриманням розкладу та маршрутів. По-третє, обіцяють впровадження електронного квитка. І зрештою, оновлення самих автобусів.

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