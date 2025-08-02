Новый график движения транспорта в Киевской области начал действовать с 1 августа, сообщает Politeka.

Как сообщает "Белая Церковь - Телеканал Крокус" на своей странице в Telegram, с 1 августа жителей региона ждут заметные изменения в системе междугородных перевозок.

В сообщении говорится, что Министерство инфраструктуры внедряет четкие правила посадки пассажиров. Теперь сесть в маршрутку из столицы в Белую Церковь можно будет только в определенных местах.

Новый график движения транспорта в Киевской области ввели именно поэтому. Поэтому поездки на данном маршруте теперь совершаются по обновленным правилам. Посадка пассажиров в столице будет разрешена только на двух официальных автостанциях.

Новый график движения транспорта в Киевской области предполагает исключение нескольких столичных остановок с действующих маршрутов. В то же время останутся только те, которые имеют официальный статус.

Первым и главным местом посадки станет автостанция "Киев". Расположена по адресу Симона Петлюры, 32. Это фактически возле Центрального железнодорожного вокзала. Маршрутки по направлению Белая Церковь будут отправляться отсюда с 07:00 до 21:30 с платформы №51.

Вторым вариантом для посадки станет автостанция "Автовокзал Киев". Ее адрес: проспект Науки, 1. Там отправки будут осуществляться с платформы №17. Расписание здесь аналогичное: с 07:00 до 21:30.

Согласно предварительным анонсам, обновление перевозок впоследствии будет иметь еще несколько направлений. Во-первых, речь идет о постепенной ликвидации нелегальных остановок.

Во-вторых, должен быть введен контроль над соблюдением расписания и маршрутов. В-третьих, обещают введение электронного билета. И, наконец, обновление самих автобусов.

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