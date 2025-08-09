Облэнерго предупредило, какие графики отключения света будут действовать в пределах Черниговской области с 11 по 17 августа 2025 года, сообщает Politeka.
В пределах Короповской территориальной общины в Черниговской области графики отключения света на следующей неделе будут применяться в течение четырех дней с понедельника по четверг, примерно с 8:00 до 19:00.
В связи с ремонтными работами в электросетях будут введены следующие частичные обесточивания:
- 11 августа – в населенных пунктах Борисово, Вольное, Короп, Краснополье, Тарасовка, Шибалинов, Лысая Гора, Лукнов, Городище, Придеснянское;
- 12 – Дрибцы, Полесское, Краснополье;
- 13 – Краснополье, Вишенки, Атюша, Лубенец, Пустая Гребля, Рубанников;
- 14 – Короп, Лысая Гора, Лукнов, Городище, Придеснянское.
Кроме того, на следующей неделе плановые обесточения, связанные с проведением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи, состоятся также в пределах Остерской городской территориальной общины в Черниговской области, пишет Politeka.
Во вторник, 12 августа, с 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся некоторые жители города Остер по улицам Грановского, Героев 66-й бригады, Левка Лукьяненко, Ярослава Мудрого.
В среду, 13 числа, графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:
- Жуковщина (улицы Лесная, Набережная, Центральная);
- Кошаны (ул. Казацкая, Леси Украинки, Мира, Полевая, Садовая, Франко, Центральная, Краснопартизанская, Школьная, переулки Апрельский, Лесной, Школьный);
- Крени (улица Ивана Франко);
- Остер (Тарасовская);
- Романьки (Зеленая, Мира, Молодежная, Полевая).
Последние новости Украины:
Напомним, что Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги: кто получает новые цифры в платежках.
Также Politeka писала о новом графике движения транспорта: пассажирам сообщили об изменениях.
Кроме того, Politeka рассказывала об ограничениях движения в городе: где нельзя будет проехать в течение месяца.