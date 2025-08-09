В Черниговской области в течение следующей недели – с 11 по 17 августа 2025 – будут применяться новые графики отключения света.

Облэнерго предупредило, какие графики отключения света будут действовать в пределах Черниговской области с 11 по 17 августа 2025 года, сообщает Politeka.

В пределах Короповской территориальной общины в Черниговской области графики отключения света на следующей неделе будут применяться в течение четырех дней с понедельника по четверг, примерно с 8:00 до 19:00.

В связи с ремонтными работами в электросетях будут введены следующие частичные обесточивания:

11 августа – в населенных пунктах Борисово, Вольное, Короп, Краснополье, Тарасовка, Шибалинов, Лысая Гора, Лукнов, Городище, Придеснянское;

12 – Дрибцы, Полесское, Краснополье;

13 – Краснополье, Вишенки, Атюша, Лубенец, Пустая Гребля, Рубанников;

14 – Короп, Лысая Гора, Лукнов, Городище, Придеснянское.

Кроме того, на следующей неделе плановые обесточения, связанные с проведением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи, состоятся также в пределах Остерской городской территориальной общины в Черниговской области, пишет Politeka.

Во вторник, 12 августа, с 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся некоторые жители города Остер по улицам Грановского, Героев 66-й бригады, Левка Лукьяненко, Ярослава Мудрого.

В среду, 13 числа, графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:

Жуковщина (улицы Лесная, Набережная, Центральная);

Кошаны (ул. Казацкая, Леси Украинки, Мира, Полевая, Садовая, Франко, Центральная, Краснопартизанская, Школьная, переулки Апрельский, Лесной, Школьный);

Крени (улица Ивана Франко);

Остер (Тарасовская);

Романьки (Зеленая, Мира, Молодежная, Полевая).

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги: кто получает новые цифры в платежках.

Также Politeka писала о новом графике движения транспорта: пассажирам сообщили об изменениях.

Кроме того, Politeka рассказывала об ограничениях движения в городе: где нельзя будет проехать в течение месяца.