Місцеві мешканці вже помітили підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області, адже вирати подекуди стали значно більші.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відбулося в квітні та зачепило дві громади, повідомляє Politeka.

Як йдеться у Телеграм-каналі Лозівської міськради, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області зачепило бюджетні установи та підприємства і стосується водопостачання та водовідведення

Так, встановлено нову вартість води для юридичних осіб. Тепер один кубометр обходиться їм у 60 гривень 70 копійок. Водночас для населення ціна не змінилася. Керівник місцевого комунального підприємства "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко пояснив, що зміни стали вимушеним кроком.

Причина у зростанні вартості закупівельної води від КП "Харківводоканал". Цей постачальник встановив нові розцінки - 17 гривень 66 копійок за кубометр. У результаті підприємство щомісяця отримує додаткове фінансове навантаження майже в 800 тисяч гривень.

Щоб втриматися на плаву, довелося переглянути вартість ЖКП для певних категорій споживачів. У Лозівській міськраді запевнили, що для населення умови не змінилися. Абонплата і вартість водовідведення залишилися на попередньому рівні.

У Височанській громаді Хпарківської області ситуація з підвищенням тарифів на комунальні полуги інша. Тут також із квітня набули чинності нові розцінки, однак зростання торкнулося всіх категорій споживачів. Тепер водопостачання коштує 52 гривні за кубометр, а водовідведення - 38.56.

Причиною такого кроку стало зростання витрат на електроенергію, оплату праці, а також зношеність інфраструктури. Мешканці, які не мають змоги оплачувати ЖКП за новою вартістю, можуть звертатися по субсидію. Такий механізм підтримки залишається доступним.

