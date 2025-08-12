Местные жители уже заметили повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области, ведь спасти кое-где стали значительно больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло в апреле и зацепило две общины, сообщает Politeka.

Как говорится в Телеграмм-канале Лозовского горсовета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области задело бюджетные учреждения и предприятия и касается водоснабжения и водоотведения.

Так, установлена новая стоимость воды для юридических лиц. Теперь один кубометр обходится им в 60 гривен 70 копеек. В то же время, для населения цена не изменилась. Руководитель местного коммунального предприятия "Лозоваводосервис" Александр Марченко объяснил, что перемены стали вынужденным шагом.

Причина в росте стоимости закупочной воды от КП "Харьковводоканал". Этот поставщик установил новые расценки – 17 гривен 66 копеек за кубометр. В результате предприятие ежемесячно получает дополнительную финансовую нагрузку почти в 800 тысяч гривен.

Чтобы удержаться на плаву, пришлось посмотреть стоимость ЖКУ для определенных категорий потребителей. В Лозовском горсовете заверили, что для населения условия не изменились. Абонплата и стоимость водоотвода остались на прежнем уровне.

В Высочанском обществе Хпарковской области ситуация с повышением тарифов на коммунальные полуги другая. Здесь также с апреля вступили в силу новые расценки, однако рост затронул все категории потребителей. Теперь водоснабжение стоит 52 гривны за кубометр, а водоотвод – 38.56.

Причиной такого шага стал рост затрат на электроэнергию, оплату труда, а также износ инфраструктуры. Жители, не имеющие возможности оплачивать ЖКУ по новой стоимости, могут обращаться за субсидией. Такой механизм поддержки остается доступным.

