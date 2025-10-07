Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього сезону особливо помітний на помідорах, які активно використовують для приготування салатів, повідомляє Politeka.

Ціни на тепличні томати продовжують зростати через зменшення врожаю на спеціалізованих фермах. Додатково обмежена пропозиція продукції з відкритого ґрунту після завершення піку польового виробництва підсилює тиск на ринок.

За останній тиждень вартість тепличних помідорів піднялася приблизно на 14%. Нині вони коштують від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), залежно від розміру, якості та обсягів партій. Фермери пояснюють подорожчання високим попитом з боку роздрібних мереж і гуртових компаній, які активно закуповують продукцію. Окрім цього, закінчення сезону ґрунтових томатів також впливає на підвищення цін.

Експерти підкреслюють, що, незважаючи на зростання вартості, тепличні помідори залишаються відносно доступними. Поточна середня ціна приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що трохи зменшує фінансове навантаження на покупців. У цілому дефіцит овочів у Дніпропетровській області продовжує формувати ринкову ситуацію: сезонні обмеження, менший урожай і високий попит змушують споживачів планувати покупки заздалегідь і розглядати альтернативні варіанти серед доступних овочів.

До слова, у Дніпропетровській області продукти також є можливість отримати безкоштовно. Літні громадяни отримують сертифікати номіналом 440 гривень, які можна використати у мережі АТБ для купівлі продуктів за власним вибором.

Джерело: EastFruit

