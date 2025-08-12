Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську передбачає безкоштовний доступ до комунального транспорту у День Незалежності 24 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Жителі та гості міста зможуть безоплатно користуватися усіма комунальними автобусами та тролейбусами впродовж усього дня.

Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що таке рішення ухвалили виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради в рамках традиційного святкування національного свята.

«На День Незалежності традиційно пересування в комунальних автобусах і тролейбусах буде безкоштовним для усіх», — зазначив очільник міста у Facebook.

Крім того, міська влада звернулася до приватних перевізників із рекомендацією приєднатися до ініціативи та організувати безкоштовний проїзд для пасажирів у національному вбранні.

«Рекомендуємо приватним транспортним компаніям зробити 24 серпня безкоштовний проїзд для пасажирів у вишиванках», — йдеться в повідомленні мера.

Ініціатива спрямована на підтримку святкового настрою мешканців та стимулювання участі у заходах, присвячених Дню Незалежності України. Такі заходи традиційно проводяться для забезпечення доступності міського транспорту під час державних свят.

Руслан Марцінків також висловив вдячність захисникам України за боротьбу за свободу країни: «Дякуємо усім захисникам, які борються за нашу Незалежність».

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську надасть можливість кожному безперешкодно пересуватися містом у важливий для України День, що підкреслює важливість доступності та підтримки національного духу серед мешканців.

