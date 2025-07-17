Планується новий графік руху транспорту в Івано-Франківську та відкриття одного нового повноцінного маршруту.

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську буде введено зовсім скоро, місто готується до важливих оновлень у системі громадського транспорту, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру на телеканалі «Вежа».

Він розкрив, що вже найближчим часом у місті планується кілька ключових змін: зокрема, встановлення сучасних валідаторів у приватних маршрутках жовтого кольору та запуск нових комунальних автобусних маршрутів.

За словами очільника міста, до Дня Незалежності, який традиційно відзначається 24 серпня, планується новий графік руху транспорту в Івано-Франківську та відкриття одного нового повноцінного маршруту. Ймовірно, йдеться про маршрут під номером 24, який має суттєво покращити сполучення між районами та забезпечити комфортні умови для пасажирів.

Окрім цього, до кінця 2025 року в Івано-Франківську з’явиться ще один новий комунальний маршрут. Очікується, що вже у жовтні місто отримає перші інноваційні дуобуси — це сучасні транспортні засоби, які поєднують можливості тролейбуса і автобуса, і були виготовлені на львівському заводі «Електрон». Завдяки цьому оновленню планують відкрити ще один маршрут уже ближче до свята Миколая, тобто в грудні.

У міській раді також активно працюють над переглядом існуючої маршрутної мережі. Всі нові графіки руху транспорту в Івано-Франківську та маршрути планується зробити виключно комунальними — тобто такими, які повністю контролюються муніципалітетом і обслуговуються КП "Електроавтотранс".

Водночас, міський голова визнав, що залишається серйозною проблемою нестача кваліфікованих водіїв. За його словами, наразі триває набір персоналу для забезпечення стабільної роботи нових транспортних ліній.

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