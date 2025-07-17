Планируется новый график движения транспорта в Ивано-Франковске и открытие одного нового полноценного маршрута.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске будет введен совсем скоро, город готовится к важным обновлениям в системе общественного транспорта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив во время прямого эфира на телеканале «Вежа».

Он раскрыл, что в ближайшее время в городе планируется несколько ключевых изменений: в частности, установка современных валидаторов в частных маршрутках желтого цвета и запуск новых коммунальных автобусных маршрутов.

По словам главы города, ко Дню Независимости, традиционно отмечаемому 24 августа, планируется новый график движения транспорта в Ивано-Франковске и открытие одного нового полноценного маршрута. Вероятно, речь идет о маршруте под номером 24, который существенно улучшит сообщение между районами и обеспечить комфортные условия для пассажиров.

Кроме того, до конца 2025 года в Ивано-Франковске появится еще один новый коммунальный маршрут. Ожидается, что уже в октябре город получит первые инновационные дуобусы — это современные транспортные средства, объединяющие возможности троллейбуса и автобуса, изготовленные на львовском заводе «Электрон». Благодаря этому обновлению планируют открыть еще один маршрут уже ближе к празднику Николая, то есть в декабре.

В городском совете активно работают над просмотром существующей маршрутной сети. Все новые графики движения транспорта в Ивано-Франковске и маршруты планируется сделать исключительно коммунальными — то есть полностью контролируемыми муниципалитетом и обслуживаемыми КП "Электроавтотранс".

В то же время городской голова признал, что остается серьезной проблемой нехватка квалифицированных водителей. По его словам, сейчас идет набор персонала для обеспечения стабильной работы новых транспортных линий.

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