Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске предусматривает бесплатный доступ к коммунальному транспорту в День Независимости 24 августа 2025, сообщает Politeka.

Жители и гости города смогут без оплаты пользоваться всеми коммунальными автобусами и троллейбусами на протяжении всего дня.

Мэр Руслан Марцинкив сообщил, что такое решение приняли исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета в рамках традиционного празднования национального праздника.

«На День Независимости традиционно передвижение в коммунальных автобусах и троллейбусах будет бесплатным для всех» , — отметил глава города в Facebook.

Кроме того, городские власти обратились к частным перевозчикам с рекомендацией присоединиться к инициативе и организовать бесплатный проезд для пассажиров в национальной одежде.

«Рекомендуем частным транспортным компаниям совершить 24 августа бесплатный проезд для пассажиров в вышиванках» , — говорится в сообщении мэра.

Инициатива направлена на поддержку праздничного настроения жителей и стимулирование участия в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины. Такие мероприятия традиционно проводятся по обеспечению доступности городского транспорта во время государственных праздников.

Руслан Марцинкив также выразил благодарность защитникам Украины за борьбу за свободу страны: «Спасибо всем защитникам, которые борются за нашу Независимость» .

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске позволит каждому беспрепятственно передвигаться по городу в важный для Украины День, подчеркивающий важность доступности и поддержки национального духа среди жителей.

