Подорожчання сала в Кіровоградській області відзначається як у середніх статистичних даних, так і у роздрібних цінниках різних торгових точок.

Подорожчання сала в Кіровоградській області відображене у свіжих даних порталу «Мінфін» та цінових пропозиціях торгових мереж, повідомляє Politeka.

Мінфін надає актуальну динаміку цін.

Станом на 9 серпня 2025 року середня ціна солоного сала у фасуванні 1 кг складає 264,80 грн. У мережі Auchan зафіксована вартість відповідає середньому показнику.

У липні 2025 року середні значення становили: Metro — 242,88 грн, Auchan — 264,80. Сумарний показник по магазинах досягав 253,84. За місяць, з 11.07, середня вартість зросла на 21,92 гривню.

Динаміка денних значень демонструє коливання протягом періоду. 11.07 ціна складала 242,88 грн, 12–14 липня — 253,84, 15.07 — 264,80. З 15 по 23 липня вартість залишалася незмінною, після чого 24.07 знизилася до 253,84 гривні і зберігалася на цьому рівні до 29 липня. 30–31-го середній показник знову піднявся до 264,80 і утримувався до початку серпня. 7–10 серпня цінник становив 253,84, а 11 серпня — 264,80.

У магазинах мережі Сільпо пропонуються інші види продукції: свиняче сало «Крижок», 100 г — 22,41 гривні; по-угорськи охолоджене, 100 г — 23,90; свиняче «Генеральське», 100 г — 50,90. Отже, подорожчання сала в Кіровоградській області відзначається як у середніх статистичних даних, так і у роздрібних цінниках різних торгових точок.

До слова, у Кіровоградській області також повідомляли про дефіцит продуктів.

Очікується подальше підвищення вартості молочної сировини в серпні. Імовірне зростання становитиме 20–30 коп. через високий попит. Проте залишаються ризики зниження цін через ситуацію з експортом до ЄС.

