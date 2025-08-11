Це створює ризики зупинки експорту, що, з огляду на дефіцит продуктів у Кіровоградській області, може мати відчутні наслідки.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області створює додатковий тиск на молочний ринок, де в другій половині липня спостерігається зростання закупівельних цін на сировину, повідомляє Politeka.

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, основною причиною змін стала нестача молока та стабільний попит на експорт. Вартість молока екстра ґатунку 22 липня досягла 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 копійок більше, ніж у червні. Межі варіюються від 15,50 до 16,70 грн/кг. Верхній поріг виріс на 20 коп.

Молоко вищого ґатунку коштує в середньому 15,85 гривень за кг, додавши 10 коп. Його діапазон становить 15,30–16,35 за кг. Верхній рівень підвищився на 15 коп. Ціна молока першого ґатунку залишилася незмінною — 15,45 грн/кг. Діапазон — 15,00–15,60.

Середньовиважений показник трьох категорій сягнув 15,92 грн/кг, що на 12 коп. вище від попереднього періоду. Вплинув і зріст експорту казеїну та масла. За пів року постачання масла зросло на 50%. Також девальвація національної валюти стимулює зростання цін на готову продукцію.

Очікується подальше підвищення вартості молочної сировини в серпні. Імовірне зростання становитиме 20–30 коп. через високий попит. Проте залишаються ризики зниження цін через ситуацію з експортом до ЄС.

Після припинення дії автономних торгівельних заходів, сторони погодили нові квоти. Однак документ поки не підписаний через позицію п’яти країн ЄС. Це створює ризики зупинки експорту, що, з огляду на дефіцит продуктів у Кіровоградській області, може мати відчутні наслідки.

Джерело: agrotimes

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть розраховувати на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області: в ПФУ нагадали, як українцям оформити допомогу.