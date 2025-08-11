Это создает риск остановки экспорта, что, учитывая дефицит продуктов в Кировоградской области, может иметь ощутимые последствия.

Дефицит продуктов в Кировоградской области создает дополнительное давление на молочный рынок, где во второй половине июля наблюдается рост закупочных цен на сырье, сообщает Politeka.

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, основной причиной изменений стала нехватка молока и стабильный спрос на экспорт. Стоимость молока экстра сорта 22 июля достигла 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 копеек больше, чем в июне. Пределы варьируются от 15,50 до 16,70 грн/кг. Верхний порог вырос на 20 копеек.

Молоко высшего качества стоит в среднем 15,85 гривен за кг, прибавив 10 коп. Его диапазон составляет 15,30-16,35 за кг. Верхний уровень повысился на 15 коп. Цена молока первого сорта осталась неизменной – 15,45 грн/кг. Диапазон - 15,00-15,60.

Средневзвешенный показатель трех категорий составил 15,92 грн/кг, что на 12 коп. выше предыдущего периода. Повлиял и рост экспорта казеина и масла. За полгода поставка масла выросла на 50%. Также девальвация национальной валюты стимулирует рост цен на готовую продукцию.

Ожидается дальнейшее повышение стоимости молочного сырья в августе. Вероятный рост будет составлять 20–30 коп. из-за высокого спроса. Однако остаются риски снижения цен из-за ситуации с экспортом в ЕС.

После прекращения действия автономных торговых мер стороны согласовали новые квоты. Однако документ пока не подписан из-за позиции пяти стран ЕС. Это создает риск остановки экспорта, что, учитывая дефицит продуктов в Кировоградской области, может иметь ощутимые последствия.

Джерело: agrotimes

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут рассчитывать на помощь.

Також Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области: количество льготников массово сократят, кому деньги больше не придут.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области: в ПФУ напомнили, как украинцам оформить помощь.