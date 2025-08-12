Подорожание сала в Кировоградской области отмечается как в средних статистических данных, так и в розничных ценниках разных торговых точек.

Подорожание сала в Кировоградской области отражено в свежих данных портала Минфин и ценовых предложениях торговых сетей, сообщает Politeka.

Минфин дает актуальную динамику цен.

По состоянию на 9 августа 2025 средняя цена соленого сала в фасовке 1 кг составляет 264,80 грн. В сети Auchan зафиксированная стоимость соответствует среднему показателю.

В июле 2025 года средние значения составляли: Metro – 242,88 грн, Auchan – 264,80. Суммарный показатель по магазинам достигал 253,84. За месяц, с 11.07, средняя стоимость выросла на 21,92 гривны.

Динамика дневных значений показывает колебания в течение периода. 11.07 цена составляла 242,88 грн, 12-14 июля - 253,84, 15.07 - 264,80. С 15 по 23 июля стоимость оставалась неизменной, после чего 24:07 снизилась до 253,84 гривны и сохранялась на этом уровне до 29 июля. 30-31-го средний показатель снова поднялся до 264,80 и удерживался до начала августа. 7–10 августа ценник составил 253,84, а 11 августа – 264,80.

В магазинах сети Сильпо предлагаются другие виды продукции: свиное сало «Крыжок» , 100 г - 22,41 гривны; по-венгерски охлажденное, 100 г - 23,90; свиное «Генеральское» , 100 г – 50,90. Следовательно, подорожание сала в Кировоградской области отмечается как в средних статистических данных, так и в розничных ценниках разных торговых точек.

Кстати, в Кировоградской области также сообщали о дефиците продуктов.

Ожидается дальнейшее повышение стоимости молочного сырья в августе. Вероятный рост будет составлять 20–30 коп. из-за высокого спроса. Однако остаются риски снижения цен из-за ситуации с экспортом в ЕС.

