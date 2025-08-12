Дефіцит продуктів у Сумській області призвів до майже дворазового подорожчання жита.

Дефіцит продуктів у Сумській області загрожує значним зростанням вартості житнього хліба через можливу відсутність внутрішнього виробництва жита в Україні, повідомляє Politeka.

За прогнозами, у 2025–2026 роках ціни на хліб можуть сягнути рекордних 40–50 гривень за буханець через необхідність закупівлі дорогої імпортної сировини, зазначив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

Ситуація вже вважається критичною, адже частина борошна, яке використовують хлібопекарі, нині імпортується з Польщі та країн Балтії. Основною причиною дефіциту є небажання вітчизняних фермерів вирощувати жито через нижчу врожайність — близько 40 центнерів з гектара порівняно з 60 у пшениці. Для аграріїв це означає менший прибуток, тож вони віддають перевагу більш вигідним культурам.

Важливу роль у проблемі відіграла Білорусь, що раніше постачала значну частку імпорту в Україну. Наразі поставки з цієї країни практично припинилися, а власне виробництво не покриває навіть базові потреби.

Дефіцит продуктів у Сумській області призвів до майже дворазового подорожчання жита: якщо у 2024 році тонна коштувала 6-7 тисяч гривень, то у травні 2025-го — 12-14 тисяч. Аналогічне зростання відзначається і у ціні на житнє борошно — з 10 тисяч у 2024 році до 18-20 тисяч гривень у 2025-му.

Ці тенденції спричинять суттєве підвищення вартості житнього хліба, а деякі виробники можуть припинити його випікання через економічну нерентабельність. Імпортне борошно значно дорожче, а доступність українського скорочується.

Водночас експерт бачить потенціал для позитивних змін: високі ціни можуть стимулювати аграріїв повернутися до вирощування жита. У сезоні 2026/2027 очікується збільшення посівних площ, що допоможе стабілізувати ринок. Однак період 2025–2026 років стане часом випробувань та адаптації.

Джерело: interfax

