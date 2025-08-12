Дефицит продуктов в Сумской области чреват значительным ростом стоимости ржаного хлеба из-за возможного отсутствия внутреннего производства ржи в Украине, сообщает Politeka.

По прогнозам, в 2025-2026 годах цены на хлеб могут достичь рекордных 40-50 гривен за буханку из-за необходимости закупки дорогостоящего импортного сырья, отметил директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

Ситуация уже считается критической, ведь часть муки, используемой хлебопекарями, ныне импортируется из Польши и стран Балтии. Основной причиной дефицита является нежелание отечественных фермеров выращивать рожь из-за более низкой урожайности — около 40 центнеров с гектара по сравнению с 60 у пшеницы. Для аграриев это означает меньшую прибыль, поэтому они предпочитают более выгодные культуры.

Важную роль в проблеме сыграла Беларусь, ранее поставлявшая значительную долю импорта в Украину. Поставки из этой страны практически прекратились, а собственно производство не покрывает даже базовые потребности.

Дефицит продуктов в Сумской области привел к почти двукратному удорожанию ржи: если в 2024 году тонна стоила 6-7 тысяч гривен, то в мае 2025-го - 12-14 тысяч. Аналогичный рост отмечается и в цене на ржаную муку - с 10 тысяч в 2024 году до 18-20 тысяч гривен в 2025-м.

Эти тенденции повлекут за собой существенное повышение стоимости ржаного хлеба, а некоторые производители могут прекратить его выпекание из-за экономической нерентабельности. Импортная мука значительно дороже, а доступность украинского сокращается.

В то же время, эксперт видит потенциал для положительных изменений: высокие цены могут стимулировать аграриев вернуться к выращиванию ржи. В сезоне 2026/2027 ожидается увеличение посевных площадей, что поможет стабилизировать рынок. Однако период 2025-2026 годов станет временем испытаний и адаптации.

Источник: interfax

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение цен на электроэнергию в Сумской области: с 1 августа вырастет стоимость света в вечерние часы, для кого именно.

Также Politeka сообщала, Надбавка к пенсии в Сумской области: каких выплат не будет с 1 августа, украинцев предупредили.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: названы условия, которым нужно отвечать для получения помощи.