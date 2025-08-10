Наступного тижня, з 11 по 13 серпня 2025 року, у Сумській області знову застосовуватимуться графіки відключення світла.

Графік відключення світла в Сумській області з 11 по 13 серпня будуть повʼязані з проведенням ремонтних робіт в електромережах у регіоні, пише Politeka.

Про це попереджають у декылькох громадах області.

Так, графіки відключення світла в Сумській області у звʼязку з ремонтом комплексних трансформаторних підстанцій (ПС, РП, ТП, КТП) діятимуть приблизно з 8:00 до 16:00 у селі Синівка по вулицях:

Лесі Українки 18А,19,

Лугова 1,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,24,25,26,29,3,30,31,32А,34,35,37,38,4,40,41,43,44,46,48,5,50,52,56,58,5Я,6,7,7Я,8Я,9;

Миру 5;

Новоселівка 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,3,5,6,7,8,; Промінь 1,3Я;

Садова 10,11,12,13,15,16,2,4,5,6,7,8,9.

Крім цього, філія "Шосткинський РЕМ" попереджає про вимкнення електропостачання через плановий ремонт. У зв'язку з цим буде тимчасово припинено постачання електроенергії в селі Мефедівка:

11 серпня 2025 року з 08:00 до 18:00 - по вул. Шкільна;

12 серпня 2025 року з 08:00 до 18:00 - по вул. Планова.

Графік відключення світла в Сумській області також стосується смт Недригайлів, де попередили про тимчасове призупинення електропостачання за наступними вулицями:

Капельгородського: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32/1,32/2,32/4,34,36,

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32/1,32/2,32/4,34,36, Незалежності: 36А,36Б,38/1,38/2,38/3,39А,40,42,44/1,44/3,46,48,50,52,54,56,58,60,62/1,62/2,64/1,64/2,68,70,72,379,406,406А,

36А,36Б,38/1,38/2,38/3,39А,40,42,44/1,44/3,46,48,50,52,54,56,58,60,62/1,62/2,64/1,64/2,68,70,72,379,406,406А, Олександра Шовтути: 1,2,2А,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26/1,26/2,27,28,29,30,31/1,31/2,

1,2,2А,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26/1,26/2,27,28,29,30,31/1,31/2, Ювілейна: 1,1А1,1А2,1А3,1Б1,1Б2,1Б3,1В,1Г,2/1,2/2,2/3,2А1,2А2,2А3,2Б1,2Б2,2Б3,3,5,6,6А1,6А2,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18/1,18/2,19,20,21,22,23,24,26,28,33,34,36,333,333А,406А,

1,1А1,1А2,1А3,1Б1,1Б2,1Б3,1В,1Г,2/1,2/2,2/3,2А1,2А2,2А3,2Б1,2Б2,2Б3,3,5,6,6А1,6А2,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18/1,18/2,19,20,21,22,23,24,26,28,33,34,36,333,333А,406А, Спортивна: 1,2,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22/1,22/2,22А,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,39А,40,41А,43,44,45,46,48,49,72,74,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,123,

1,2,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22/1,22/2,22А,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,39А,40,41А,43,44,45,46,48,49,72,74,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,123, Лісова: 2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,

2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34, Магалівська: 12,14,16,19,20,21,22,

12,14,16,19,20,21,22, Нестора Кизенка: 2,4,6,8,10,

Училищна: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,21Г,

2,4,6,8,10, 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,21Г, Провулок Ювілейний: 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,11/1,11/2,12/1,12/2,13/1,13/2,14/1,14/2,15/1,15/2,16,17/1,17/2,19/1,19/2,23,25,27,

1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,11/1,11/2,12/1,12/2,13/1,13/2,14/1,14/2,15/1,15/2,16,17/1,17/2,19/1,19/2,23,25,27, Провулок Шпилівка: 15,17,19,20,21,22,24

Терміни відключення: з 08:00 до 16:00 годин 13 серпня 2025 року.

