На следующей неделе, с 11 по 13 августа 2025 года, в Сумской области снова будут применяться графики отключения света.

График отключения света в Сумской области с 11 по 13 августа будет связан с проведением ремонтных работ в электросетях в регионе, пишет Politeka.

Об этом предупреждают в нескольких общинах области.

Так, графики отключения света в Сумской области в связи с ремонтом комплексных трансформаторных подстанций (ПС, РП, ТП, КТП) будут действовать примерно с 8:00 до 16:00 в селе Синовка по улицам:

Леси Украинки 18А,19,

Лугово 1,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,24,25,26,29,3,30,31,32А, 34,35,37,38,4,40,41,43,44,46,48,5,50,52,56,58,5Я,6,7,7Я,8Я,9;

Миру 5;

Новоселовка 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,3,5,6,7,8,; Луч 1,3Я;

Садовая 10,11,12,13,15,16,2,4,5,6,7,8,9.

Кроме этого, филиал "Шосткинский РЭС" предупреждает об выключении электроснабжения из-за планового ремонта. В связи с этим будут временно прекращены поставки электроэнергии в селе Мефедовка:

11 августа 2025 года с 08:00 до 18:00 – по ул. Школьно;

12 августа 2025 года с 08:00 до 18:00 – по ул. Планово.

График отключения света в Сумской области также касается пгт Недригайлов , где предупредили о временной приостановке электроснабжения по следующим улицам:

Капельгородського: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32/1,32/2,32/4,34,36,

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32/1,32/2,32/4,34,36, Независимости: 36А,36Б,38/1,38/2,38/3,39А,40,42,44/1,44/3,46,48,50,52,54,56,58,60,62/1,62/2,64/1,64/2,68,70

36А,36Б,38/1,38/2,38/3,39А,40,42,44/1,44/3,46,48,50,52,54,56,58,60,62/1,62/2,64/1,64/2,68,70 Александра Шовтуты: 1,2,2А,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26/1,26/2,27,28,29,30,31/1,31/2,

1,2,2А,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26/1,26/2,27,28,29,30,31/1,31/2, Юбилейная: 1,1А1,1А2,1А3,1Б1,1Б2,1Б3,1В,1Г,2/1,2/2,2/3,2А1,2А2,2А3,2Б1,2Б2,2Б3,3,5,6,6А1,6А2,7 ,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18/1,18/2,19,20,21,22,23,24,26,28,33,34,36,333,333А,406А,

1,1А1,1А2,1А3,1Б1,1Б2,1Б3,1В,1Г,2/1,2/2,2/3,2А1,2А2,2А3,2Б1,2Б2,2Б3,3,5,6,6А1,6А2,7 ,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18/1,18/2,19,20,21,22,23,24,26,28,33,34,36,333,333А,406А, Спортивная: 1,2,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22/1,22/2,22А,23,24,25,26,27,28 ,29,30,31,32,35,36,37,38,39,39А,40,41А,43,44,45,46,48,49,72,74,78,80, 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 ,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,123,

1,2,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22/1,22/2,22А,23,24,25,26,27,28 ,29,30,31,32,35,36,37,38,39,39А,40,41А,43,44,45,46,48,49,72,74,78,80, 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 ,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,123, Лесная: 2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,

2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34, Магалевская: 12,14,16,19,20,21,22,

12,14,16,19,20,21,22, Нестора Кизенка: 2,4,6,8,10,

Школа: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,21Г,

2,4,6,8,10, 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,21Г, Переулок Юбилейный: 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2, 11/1,11/2,12/1,12/2,13/1,13/2,14/1,14/2,15/1,15/2,16,17/1,17/2,19/1,19/2,23,25,27,

1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2, 11/1,11/2,12/1,12/2,13/1,13/2,14/1,14/2,15/1,15/2,16,17/1,17/2,19/1,19/2,23,25,27, Переулок Шпилевка: 15,17,19,20,21,22,24

Сроки отключения: с 08:00 до 16:00 13 августа 2025 года.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение цен на электроэнергию в Сумской области: с 1 августа вырастет стоимость света в вечерние часы, для кого именно.

Также Politeka сообщала, Надбавка к пенсии в Сумской области: каких выплат не будет с 1 августа, украинцев предупредили.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: названы условия, которым нужно отвечать для получения помощи.