У Миколаївській області офіційно стартував великий проєкт, спрямований на комплексну гуманітарну допомогу для пенсіонерів та тих, хто постраждав від війни.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стане важливою частиною загальноукраїнської ініціативи, яку реалізує мережа благодійних організацій Карітас України через п’ять місцевих осередків, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті організації, програма також охопить Дніпропетровсщину та Запоріжчину і діятиме з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026 року.

Основна мета проєкту полягає у підтримці евакуйованих та місцевих мешканців, які зазнали втрат через бойові дії. Зокрема, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає проведення дрібних і середніх ремонтів житла.

У планах також відновлення місць тимчасового проживання з повним їх меблюванням. Новоприбулим передаватимуть спеціальні комплекти, а людям з особливими потребами надаватимуть гігієнічні набори.

Важливою складовою проєкту стане підтримка через кризові центри, де можна буде отримати психологічну підтримку, юридичні консультації та грошові виплати для покриття нагальних потреб. Карітас Маріуполь, до прикладу, зосередиться на роздачі наборів для евакуйованих та на забезпеченні транзитними гігієнічними комплектами.

У Кривому Розі та Запоріжжі працюватимуть інклюзивні центри для тих, хто потребує особливих умов. Крім того, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області включатиме надання послуг домашньої опіки та телемедичної підтримки через Карітас Миколаїв і Карітас Кривий Ріг.

Для дітей у нашому облцентрі та в інших містах України працюватимуть спеціальні безпечні простори для дітей, створені для відпочинку та розвитку у дружній атмосфері.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.