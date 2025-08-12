В Николаевской области официально стартовал крупный проект, направленный на комплексную гуманитарную помощь для пенсионеров и пострадавших от войны.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области станет важной частью общеукраинской инициативы, которую реализует сеть благотворительных организаций Каритас Украины через пять местных организаций, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте организации, программа также охватит Днепропетровщину и Запорожье и будет действовать с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Основная цель проекта заключается в поддержке эвакуированных и местных жителей, понесших потери из-за боевых действий. В частности, гуманитарная помощь пенсионерам в Николаевской области предусматривает проведение мелких и средних ремонтов жилья.

В планах также восстановление мест временного проживания с полной их меблировкой. Новоприбывшим будут передавать специальные комплекты, а людям с особыми потребностями будут предоставлять гигиенические наборы.

Важной составляющей проекта станет поддержка через кризисные центры, где можно получить психологическую поддержку, юридические консультации и денежные выплаты для покрытия насущных нужд. Каритас Мариуполь, к примеру, сосредоточится на раздаче эвакуированных наборов и на обеспечении транзитными гигиеническими комплектами.

В Кривом Роге и Запорожье будут работать инклюзивные центры для нуждающихся в особых условиях. Кроме того, гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области будет включать предоставление услуг домашней опеки и телемедицинской поддержки через Каритас Николаев и Каритас Кривой Рог.

Для детей в нашем облцентре и других городах Украины будут работать специальные безопасные пространства для детей, созданные для отдыха и развития в дружеской атмосфере.

