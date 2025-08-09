Фахівці АТ "Полтавагаз" повідомили, де та коли в регіоні протягом тижня з 11 по 17 серпня 2025 року діятимуть графіки відключення газу.

У період із 11 по 17 серпня 2025 року в Полтавській області деякі мешканці тимчасово залишаться без газу, повідомляє Politeka.

Деякі з запланованих відключень будуть повʼязані з роботами з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Зокрема спеціалісти Глобинського управління експлуатації газорозподільної системи попереджають, що на території громади плануються такі тимчасові зупинки розподілу природного газу (діятимуть із 9:00 до завершення робіт):

11 серпня – с.Зарічне, вул. Перемоги, 13;

12 – с.Зарічне, вул. Садова, 7;

13 – с.Зарічне, вул. Набережна, 2;

14 – м.Глобине, вул. Вишнева, 13;

15 – м.Глобине, вул. Промислова, 4.

У межах Шишацької селищної територіальної громади, як пише Politeka, на наступному тижні графіки відключення газу діятимуть для мешканців села Яреськи – у середу, 13 серпня, з 8:00 до 17:00 для будинків за адресами вул. Будівельників, 34, Будівельників, 35, Травнева, 27.

Крім того, у вівторок, 12 числа, у зв'язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газопроводі високого тиску та низького тиску в селі Високе Сенчанської громади в Полтавській області тимчасово буде припинено розподіл блакитного палива на населені пункти Високе та Часниківка.

Про інші обмеження постачання блакитного палива в Полтавській області на наступний тиждень облгаз може повідомити пізніше, стежте за актуальною інформацією.

