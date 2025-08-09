Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати від благодійної організації «Карітас», що оголосила про нову видачу продуктових наборів, повідомляє Politeka.net.
Організація розповіла про це на своїй сторінці у Фейсбук.
Благодійна організація «Карітас» продовжує надавати гуманітарну допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та оголошує чергову видачу продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб.
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можуть отримати новоприбулі переселенці, які переїхали до міста у липні 2025 року та належать до вразливих категорій населення. Зокрема, це:
– одинокі матері, батьки або опікуни, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. При собі обов’язково потрібно мати документи, що підтверджують статус;
– самотні особи віком 65 років і старше;
– багатодітні сім’ї, у складі яких троє і більше неповнолітніх дітей.
Щоб стати отримувачем безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, необхідно мати при собі оригінали таких документів:
– паспорт громадянина України;
– ідентифікаційний код;
– довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), яка підтверджує статус переселенця.
Місце проведення видачі гуманітарної допомоги — місто Полтава, вулиця Семена Антонця, будинок 24.
Звертаємо увагу, що кількість продуктових наборів обмежена. Допомога буде надаватись у межах наявного ресурсу, тому рекомендуємо не зволікати з візитом.
У разі додаткових запитань або необхідності уточнення інформації, телефонуйте за номером:
нуль п’ятдесят нуль вісімсот вісімдесят вісім сімдесят нуль двадцять дев’ять.
