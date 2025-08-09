Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве можно получить от благотворительной организации «Каритас», объявившей о новой выдаче продуктовых наборов, сообщает Politeka.net.
Организация рассказала об этом на своей странице в Фейсбуке.
Благотворительная организация «Каритас» продолжает оказывать гуманитарную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и объявляет о очередной выдаче продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве могут получить переселенцы, которые переехали в город в июле 2025 года и принадлежат к уязвимым категориям населения. В частности, это:
– одинокие матери, родители или опекуны, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей. При себе обязательно нужно иметь документы, подтверждающие статус;
– одинокие лица в возрасте 65 лет и старше;
– многодетные семьи, в составе которых трое и более несовершеннолетних детей.
Чтобы стать получателем бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:
– паспорт гражданина Украины;
– идентификационный код;
– справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), подтверждающая статус переселенца.
Место проведения выдачи гуманитарной помощи – город Полтава, улица Семена Антонца, дом 24.
Обращаем внимание, что количество продуктовых наборов ограничено. Помощь будет предоставляться в пределах имеющегося ресурса, поэтому рекомендуем не медлить с визитом.
В случае дополнительных вопросов или необходимости уточнения информации, звоните по номеру:
ноль пятьдесят ноль восемьсот восемьдесят восемь семьдесят ноль двадцать девять.
