Специалисты АО "Полтавагаз" сообщили, где и когда в регионе в течение недели с 11 по 17 августа 2025 года будут действовать графики отключения газа.

В период с 11 по 17 августа 2025 года в Полтавской области некоторые жители временно останутся без газа, сообщает Politeka.

Некоторые из запланированных отключений будут связаны с работами по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения.

В частности, специалисты Глобинского управления эксплуатации газораспределительной системы предупреждают, что на территории общины планируются такие временные остановки распределения природного газа (будут действовать с 9:00 до завершения работ):

11 августа – с.Заречное, ул. Победы, 13;

12 – с.Заречное, ул. Садовая, 7;

13 – с.Заречное, ул. Набережная, 2;

14 – г.Глобино, ул. Вишневая, 13;

15 – г.Глобино, ул. Промышленная, 4.

В рамках Шишацкой поселковой территориальной общины, как пишет Politeka, на следующей неделе графики отключения газа будут действовать для жителей села Яреськи - в среду, 13 августа, с 8:00 до 17:00 для домов по адресам ул. Строителей, 34, Строителей, 35, Майская, 27.

Кроме того, во вторник, 12 числа, в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на газопроводе высокого давления и низкого давления в селе Высокое Сенчанской общины в Полтавской области будет временно прекращено распределение голубого топлива на населенные пункты Высокое и Чесноковка.

О других ограничениях поставки голубого топлива в Полтавской области на следующую неделю облгаз может сообщить позже, следите за актуальной информацией.

