Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется только людям, которые не имеют ресурсов для существования или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.
Отдельные категории украинцев могут обратиться в соответствующие органы с запросом о предоставлении им жилья.
Согласно Закону Украины «О жилом фонде социального назначения», право на бесплатную квартиру имеют конкретные категории граждан, нуждающихся в жилищной поддержке.
К ним относятся:
- люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые не могут проживать в общем доме;
- граждане, проживающие в зданиях, признанных аварийными;
- дети-сироты после завершения обучения, не имеющие собственного дома;
- внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома или не имеющие помещения на подконтрольной Украине территории;
- семьи, где жилая площадь на одного человека меньше 7 квадратных метров;
- граждане с очень низким среднемесячным доходом.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется исключительно тем, кто не имеет достаточных ресурсов для обеспечения жилищных нужд или находится в сложных жизненных обстоятельствах.
По состоянию на 2025 год в первую очередь дом выдается следующим категориям граждан:
- семьи погибших военных
- реабилитированные жертвы политических репрессий
- участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной в результате войны
- пострадавшие от Чернобыльской катастрофы
- дети-сироты и дети с инвалидностью
- пострадавшие в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций
- многодетные семьи с 5 и более детками.
Чтобы получить социальное жилье, необходимо выполнить несколько шагов:
- Обратиться в местный орган власти по месту жительства.
- Предоставить документы, подтверждающие право на льготу или пребывание в сложных жизненных обстоятельствах.
- Пройти проверку жилищных условий для оценки потребности.
- Получить решение жилищной комиссии по постановке на квартирный учет.
- Ожидать выделения недвижимости или получения компенсации в соответствии с установленной очереди.
Источник: 24 Канал.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.
Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.