Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется только людям, которые не имеют ресурсов для существования или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.

Отдельные категории украинцев могут обратиться в соответствующие органы с запросом о предоставлении им жилья.

Согласно Закону Украины «О жилом фонде социального назначения», право на бесплатную квартиру имеют конкретные категории граждан, нуждающихся в жилищной поддержке.

К ним относятся:

люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые не могут проживать в общем доме;

граждане, проживающие в зданиях, признанных аварийными;

дети-сироты после завершения обучения, не имеющие собственного дома;

внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома или не имеющие помещения на подконтрольной Украине территории;

семьи, где жилая площадь на одного человека меньше 7 квадратных метров;

граждане с очень низким среднемесячным доходом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется исключительно тем, кто не имеет достаточных ресурсов для обеспечения жилищных нужд или находится в сложных жизненных обстоятельствах.

По состоянию на 2025 год в первую очередь дом выдается следующим категориям граждан:

семьи погибших военных

реабилитированные жертвы политических репрессий

участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной в результате войны

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы

дети-сироты и дети с инвалидностью

пострадавшие в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций

многодетные семьи с 5 и более детками.

Чтобы получить социальное жилье, необходимо выполнить несколько шагов:

Обратиться в местный орган власти по месту жительства.

Предоставить документы, подтверждающие право на льготу или пребывание в сложных жизненных обстоятельствах.

Пройти проверку жилищных условий для оценки потребности.

Получить решение жилищной комиссии по постановке на квартирный учет.

Ожидать выделения недвижимости или получения компенсации в соответствии с установленной очереди.

Источник: 24 Канал.

