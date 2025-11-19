Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется только людям, которые не имеют ресурсов для существования или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.

Отдельные категории украинцев могут обратиться в соответствующие органы с запросом о предоставлении им жилья.

Согласно Закону Украины «О жилом фонде социального назначения», право на бесплатную квартиру имеют конкретные категории граждан, нуждающихся в жилищной поддержке.

К ним относятся:

  • люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые не могут проживать в общем доме;
  • граждане, проживающие в зданиях, признанных аварийными;
  • дети-сироты после завершения обучения, не имеющие собственного дома;
  • внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома или не имеющие помещения на подконтрольной Украине территории;
  • семьи, где жилая площадь на одного человека меньше 7 квадратных метров;
  • граждане с очень низким среднемесячным доходом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется исключительно тем, кто не имеет достаточных ресурсов для обеспечения жилищных нужд или находится в сложных жизненных обстоятельствах.

По состоянию на 2025 год в первую очередь дом выдается следующим категориям граждан:

  • семьи погибших военных
  • реабилитированные жертвы политических репрессий
  • участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной в результате войны
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы
  • дети-сироты и дети с инвалидностью
  • пострадавшие в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций
  • многодетные семьи с 5 и более детками.

Чтобы получить социальное жилье, необходимо выполнить несколько шагов:

  • Обратиться в местный орган власти по месту жительства.
  • Предоставить документы, подтверждающие право на льготу или пребывание в сложных жизненных обстоятельствах.
  • Пройти проверку жилищных условий для оценки потребности.
  • Получить решение жилищной комиссии по постановке на квартирный учет.
  • Ожидать выделения недвижимости или получения компенсации в соответствии с установленной очереди.

