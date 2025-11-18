Временно приостановлены на стандартных участках и введен новый график движения транспорта в Кривом Роге.

Из-за ремонтных работ в Кривом Роге временно вводится новый график движения транспорта, изменения касаются троллейбусов в Покровском районе, пишет Politeka.

Об этом говорится в пресс-службе исполкома Криворожского горсовета.

Как сообщают в городском транспортном отделе, с 8:30 18 ноября по 24 ноября 2025 года на ул. Сечеславская будут проводиться текущие работы по устройству асфальтобетонной смеси на проезжей части. В этот период движение троллейбусных маршрутов № 3, 5, 14 и 23 временно приостановлено на стандартных участках и введено новый график движения транспорта в Кривом Роге.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предусматривает:

№ 3 «Кольцевая – Днепровское шоссе (депо – 2)»

С пл. Кольцевая через микрорайон 4-й Заречный, КРЭС, Ставки, Романа Шухевича (44 квартал), Сергея Колачевского до пл. Кольцевая.

С Днепровское шоссе (депо – 2) до остановки «Ясень» на проспекте 200-летия Кривого Рога, далее по Николаю Свитальскому до Заводска.

№ 23 «Кольцевая – Защитников Украины»

через микрорайон 4-й Заречный, КРЭС, Ставки, Романа Шухевича (44 квартал), Сергея Колачевского в Кольцевой.

Из Защитников Украины до остановки «Ясень» на проспекте 200-летия Кривого Рога, далее по Николаю Свитальскому в Заводск.

№ 5 «СШТ «Электрозаводская» – Защитников Украины» (через Бориса Гринченко)

через Свободы, СШТ «Электрозаводская», микрорайон 4-й Заречный, КРЭС, Ставки, Романа Шухевича (44 квартал), Сергея Колачевского в Кольцевой.

Из Защитников Украины до остановки «Кирилл-Мефодиевская», дальше через ул. Эдуарда Фукса и Николая Свитальского на ул. Заводская.

№14 «ул. Виноградная (через Электрозаводскую) – Заводская»

С кольца 44 квартал через Свободы, СШТ «Электрозаводская», Виноградная, микрорайон 4-й Заречный, КРЭС, Ставки, Романа Шухевича до кольца 44 квартал.

Жители и гости города призывают учитывать изменения в движении троллейбусов во время проведения ремонтных работ и планировать маршруты заранее.

