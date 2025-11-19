Повышение тарифов на воду в Черкасской области отвечает официальным расчетам и обоснованиям предприятия.

Повышение тарифов на воду в Черкасской области близится с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет администрация КНП «Тальновская многопрофильная больница» Тальневского городского совета.

Изменения, связанные с ростом себестоимости услуг и необходимостью покрыть расходы на электроэнергию, материалы и ремонтные работы.

Действующий тариф на централизованное водоснабжение для всех категорий потребителей составляет 30,65 грн. за кубометр с НДС. Плановая цена на 2026 год рассчитана на уровне 30,78 грн. за кубометр, что соответствует повышению на 0,13 грн. или 0,45%.

Согласно расчетам, увеличение расценок связано:

с ростом стоимости электроэнергии после изменений на рынке;

с необходимостью включения затрат на минимальные объемы ремонтных работ и приобретение материалов;

с учетом прогноза индекса цен производителей промышленной продукции на 2026-2028 годы.

Расходы на оплату труда остаются на уровне минимальной зарплаты в 2025 году – 8 000 грн.

Замечания и предложения по плановым расценкам можно подать с 1 по 16 октября 2025 г. по адресу: г. Тальное, ул. Небесной Сотни, 65а или по электронной почте talneekonom@gmail.com (в теме письма указать «замечания и предложения к тарифам»).

Подробные расчеты и обоснование для установления стоимости централизованного водоснабжения доступны на официальных сайтах Тальновского городского совета и КНП «Тальновская многопрофильная больница».

Следовательно, повышение тарифов на воду в Черкасской области отвечает официальным расчетам и обоснованиям предприятия.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.