В Днепре перекроют движение транспорта, отдельные участки улиц будут закрыты для проезда в установленные промежутки времени.

В Днепре перекроют движение транспорта из-за строительства нового многофункционального комплекса, ограничения могут действовать в течение пяти месяцев, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в проекте решения исполкома Днепровского горсовета.

В Днепре перекроют движение транспорта на отдельных участках улиц Европейской, Королевы Елизаветы II и Харьковской. Такое решение связано с масштабными строительными работами, предусматривающими прокладку инженерных сетей для будущего многофункционального комплекса, включающего жилые помещения, офисные площади, торговые зоны и общепит.

Строительные работы продлятся в несколько этапов — с 8 декабря 2025 года по 10 апреля 2026 года. В этой связи отдельные участки улиц будут закрыты для проезда в определенные промежутки времени.

С 08.12.2025 по 15.02.2026 будет закрыта часть улицы Европейской — от улицы Князя Владимира Великого до площади Европейской. Кроме того, временное ограничение коснется участка от дома 4 на Европейской площади до дома 15 на улице Королевы Елизаветы II.

С 15.02.2026 по 15.03.2026 ограничения будут действовать на ул. Королевы Елизаветы II – на отрезке от ул. Харьковской на улице Европейской.

С 15.03.2026 по 10.04.2026 будут перекрывать участок ул. Харьковской вблизи дома 2 на ул. Королевы Елизаветы II.

Перед началом работ планируется обеспечить безопасное движение пешеходов, установить необходимое ограждение и сигнальное освещение. По завершении всех строительных работ подрядчик должен восстановить тротуары, а также привести в порядок прилегающую территорию, вернув ее в надлежащее состояние.

Кроме того, в период проведения работ предполагаются изменения в движении общественного транспорта, о которых город будет сообщать дополнительно.

