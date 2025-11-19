График отключения газа на 20 ноября в Харькове создаст некоторые неудобства для многих местных жителей.

График отключения газа на 20 ноября в Харькове будет введен из-за проведения масштабных работ на сетях, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на 20 ноября в Харькове коснется сразу двух районов. Речь идет о Холодногорском и Индустриальном.

В Индустриальном районе временные неудобства охватят несколько улиц и переулков. Под ограничение попадает площадь Заики и улица Червонюка. Там без голубого топлива останутся все дома.

То же касается переулка Шиллингера и Заики. Аналогичная ситуация на улице Шиллингера и Заики. А на Риякинском ремонтные мероприятия будут касаться домов 11, 13 и 15.

Значительный список адресов касается Индустриального проспекта. Под ограничение попадут дома 1А корпус 110, 1А корпус 64, 1А корпус 65, 1А корпус 67, 1А корпус 7, 1А корпус 79, 1А корпус 80, 1А корпус 9, 51 и 63.

Кроме этого, в список вошли следующие адреса: Садовницкий 1, 3, Мартовская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 32, 38. Кроме этого, в Холодногорском районе неудобства будут терпеть жители Железнодорожной 40, 42 и 44.

Местным жителям рекомендуют заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и дождаться завершения технических мер. Также следует учитывать график отключения газа на 20 ноября в Харькове при планировании своего быта.

Службы отмечают, что доступ к помещениям после выполнения работ является обязательным условием для возобновления газоснабжения.

