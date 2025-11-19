В Днепре появились новые возможности работы для пенсионеров, стремящихся оставаться активными и полезными.

Работа для пенсионеров в Днепре часто подразумевает хороший доход и удобный график, сообщает Politeka.

Среди интересных вариантов работы для пенсионеров в Днепре на сайте work.ua есть вакансия водителя с собственным авто у компании SOHO Company. Обязанности включают своевременную подачу автомобиля, выполнение поручений руководителя и развоз персонала в пределах города.

Здесь нужен аккуратный ухоженный автомобиль вместимостью от 6 персон. График пятидневный, со вторника по субботу, с 18:00 до 24:00. Оплата топлива предусмотрена работодателем, а зарплата колеблется от 12000 до 14000.

Еще один вариант – работа для пенсионеров в Днепре сварщиком на предприятии Техмамонтаж. Вакансия предусматривает взаимодействие с тонким металлом от 0,5 до 1,5 мм и исполнение сварки аргонным или полуавтоматическим способом на производстве металлоконструкций из нержавеющей стали.

Важно уметь читать чертеж. Оплата сдельная, от 40 000 до 55 000. График: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Предприятие расположено на правом берегу, удобно добираться по общественному транспорту.

Для тех, кто ищет менее сложную занятость, есть вариант подсобника в крупной металлотрейдинговой компании. Обязанности включают обслуживание печи на твердом топливе, уборку территории и мелкий ремонт.

Работодатель обеспечивает спецодежду, питьевую воду, душевые с горячей водой и комнату для приема пищи с холодильником, микроволновкой, чайником и кондиционером. Здесь предлагают пятидневную неделю и своевременную зарплату в 10 тысяч.

