Работа для пенсионеров в Днепре часто подразумевает хороший доход и удобный график, сообщает Politeka.
Среди интересных вариантов работы для пенсионеров в Днепре на сайте work.ua есть вакансия водителя с собственным авто у компании SOHO Company. Обязанности включают своевременную подачу автомобиля, выполнение поручений руководителя и развоз персонала в пределах города.
Здесь нужен аккуратный ухоженный автомобиль вместимостью от 6 персон. График пятидневный, со вторника по субботу, с 18:00 до 24:00. Оплата топлива предусмотрена работодателем, а зарплата колеблется от 12000 до 14000.
Еще один вариант – работа для пенсионеров в Днепре сварщиком на предприятии Техмамонтаж. Вакансия предусматривает взаимодействие с тонким металлом от 0,5 до 1,5 мм и исполнение сварки аргонным или полуавтоматическим способом на производстве металлоконструкций из нержавеющей стали.
Важно уметь читать чертеж. Оплата сдельная, от 40 000 до 55 000. График: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Предприятие расположено на правом берегу, удобно добираться по общественному транспорту.
Для тех, кто ищет менее сложную занятость, есть вариант подсобника в крупной металлотрейдинговой компании. Обязанности включают обслуживание печи на твердом топливе, уборку территории и мелкий ремонт.
Работодатель обеспечивает спецодежду, питьевую воду, душевые с горячей водой и комнату для приема пищи с холодильником, микроволновкой, чайником и кондиционером. Здесь предлагают пятидневную неделю и своевременную зарплату в 10 тысяч.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.