В Днепре все ощутимее проявляется дефицит продуктов, в частности овощей, которые формируют основу многих украинских блюд, сообщает Politeka.

Ситуация на продовольственном рынке города и региона остается напряженной, а цены растут быстрее предложения.

Более всего подорожали тепличные огурцы: за последний месяц их стоимость почти удвоилась по сравнению с сентябрем. Эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева объясняет это резким похолоданием, что снизило урожайность в теплицах в пять-шесть раз, повлекшие ощутимый дефицит продукции.

Из-за погодных условий большинство комбинатов досрочно начали отопительный сезон, используя уголь и пеллеты. Расходы на топливо выросли вдвое, что повлияло на конечные цены огурцов в магазинах и на рынках.

Подорожали и тепличные помидоры. Только за последнюю неделю их цена выросла примерно на 37%. Сокращение предложения и стабильно высокий спрос и замедленное созревание плодов в стационарных теплицах привели к дисбалансу на рынке.

В результате сформировался дефицит продуктов в Днепре, торговые сети и оптовые поставщики активно ищут альтернативные источники овощей. За последние недели увеличен импорт продукции из соседних стран, что отчасти стабилизирует ситуацию.

Аналитики прогнозируют, что дефицит может продолжаться до появления нового урожая, а цены будут оставаться высокими в течение сезона.

Кроме того, кризис затронул и другие овощи. В частности, оптовые расценки на картофель колеблются в пределах 19–22 гривен за килограмм, в то время как в торговых сетях стоимость достигает 30–35. Зимой ожидается повышение до 50-55 гривен, а при менее благоприятных условиях – и до 60-ти.

Источник: Аgroweek

