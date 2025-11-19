Новая система оплаты проезда в Запорожье позволяет рассчитываться за билеты в общественном транспорте через цифровую карту «Січ Загальна», сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Запорожского городского совета, этот инструмент работает для автобусов, троллейбусов и трамваев и делает передвижение по городу более удобным и современным.

Недавно в Запорожье была введена новая система оплаты проезда, позволяющая оформить «Січ Загальна» через приложение EasyPay.

Процесс очень прост и занимает всего несколько минут. Карта доступна за 60 гривен и сразу после покупки готова к использованию.

Для оформления достаточно открыть EasyPay, выбрать город и в разделе «Транспорт» нажать «Загальна». После подтверждения покупки карта автоматически появляется в приложении и можно сразу оплачивать поездки.

Расчет происходит через QR-код в салоне транспорта, который сканируется камерой смартфона или через сканер в приложении. Далее выбираете карту для списания и подтверждаете операцию.

Электронный билет действителен 75 минут с момента покупки, что позволяет комфортно делать пересадки в городе. Кроме того, пользователи могут добавить уже имеющуюся физическую карту в приложение и оплачивать билет по телефону.

Пополнить баланс можно без комиссии в приложении, на сайте EasyPay или более чем в 100 терминалах по городу. Это делает новую систему оплаты проезда в Запорожье удобной для ежедневного использования и позволяет избегать наличных и очередей.

Напомним, что с 1 августа жители получили возможность пользоваться «Сечь Общая» для разовых поездок или приобрести месячные проездные через бесконтактные терминалы в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

